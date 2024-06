La grande crescita di Ring Intercom in Italia, che rende smart anche i vecchi citofoni

Ring è una società di Amazon che in poco tempo si è ritagliata un buon nome in Italia: l'azienda produce dispositivi per la domotica con un particolare focus sulla sicurezza domestica. Il 2023 è stato l'anno in cui è arrivato anche nel nostro paese Ring Intercom, il citofono smart connesso ad Alexa, che ha trainato le vendite dei prodotti a marchio Ring. Nello scorso anno, infatti, le vendite dei dispositivi Ring sono aumentate del 155% rispetto il 2022 e il dispositivo più venduto è stato proprio Ring Intercom.

Dave Ward, Managing Director di Ring International, ha definito l'Italia un paese chiave per la crescita dell'azienda, grazie anche dalla crescente diffusione dei prodotti di domotica: secondo una ricerca condotta da AstraRicerche nel mese di maggio 2024, il 94% degli italiani intervistati ha dichiarato di conoscere bene il concetto di smart home. Dopo essersi chiusi dietro la porta di casa, le preoccupazioni degli italiani sono quelle che potete immaginare: essere sicuri di aver chiuso la porta o il gas (64% degli intervistati), paura che possano entrare i ladri (62%), timore che i propri animali domestici possano sentirsi soli o combinare qualche pasticcio (38,5%). Tutti problemi affrontabili con un sistema di dispositivi intelligenti.

In tal senso, Ring Intercom rappresenta un ottimo apripista per Ring: è un dispositivo che si lega bene alla comune esigenza di non stravolgere la casa, poiché si tratta di un prodotto che rende smart un qualsiasi citofono (anche vecchi e "analogici"). La lista dei citofoni compatibili è molto ampia e avere la possibilità di aprire la porta tramite Alexa o tramite app, anche da remoto, è una gran comodità (ad esempio per aprire il portone del palazzo al postino che deve consegnare un pacco, anche quando ci si trova fuori casa). E una volta installato un Intercom, è facile cedere alla tentazione degli altri dispositivi Ring che si integrano nell'ecosistema, uno su tutti la Ring Indoor Camera, che abbiamo avuto modo di provare.

Piccola e decisamente economica, è la security cam senza pretese per chi cerca una soluzione comoda e affidabile ma senza spendere un capitale. Può essere poggiata o fissata al muro, si configura in pochi minuti e fa quel che ci si aspetta da un prodotto del genere. Permette di controllare dall'app Ring cosa succede in casa con un'ottima qualità video (Full HD), invia una notifica se qualcosa si muove quando siamo fuori casa, integra audio a doppia via per ascoltare e rassicurare gli animali domestici anche a distanza e ha un'ottima visibilità anche di notte (grazie agli infrarossi). Non registra in locale, ma grazie all'abbonamento Ring Protect (3,99€/mese per dispositivo, o 10€/mese per tutta la casa) registra automaticamente in cloud se avverte un movimento (oltre a rilevare le persone e distinguerle dagli animali, e molto altro). Peccato solo che l'angolo di visione limitato (la videocamera è fissa e non si muove), ma è già pronto il nuovo modello con vista a 360°.

Visuale live ring indoor camera Guarda il file originale

Oltre Intercom e Indoor Camera, Ring ha molti altri dispositivi già in vendita anche in Italia, che comunicano tra loro all'occorrenza e possono costituire un vero ecosistema per la sicurezza della casa: ci sono videocamere per esterni, sirene e sistemi d'allarme completi e componibili, con rileavtori di movimento e sensori di contatto da applicare alla porta.

