Amazon rinuncia ai negozi senza casse (anche perché non lo erano davvero)

Nel lontano 2016, Amazon introduceva un'iniziativa chiamata Just Walk Out , che consentiva ai clienti dei suoi negozi di alimentari negli USA di comprare quello che volevano, senza fare la coda alla cassa. Bastava semplicemente uscire con la merce imbustata, e il conto sarebbe stato loro addebitato regolarmente.

Quella che può sembrare magia era invece tutt'altro. A quanto pare era infatti necessario un costante lavoro di revisione umana, perché il sistema completamente automatizzato era troppo fallace. Parliamo di oltre 1.000 mille impiegati in India che dovevano rivedere continuamente i filmati per assicurarsi che "il conto" fosse giusto.

Per darvi un po' di altri numeri, nel 2022, dei 1.000 negozi Just Walk, almeno 700 richiedevano un controllo umano. Lo scopo originale di Amazon era di arrivare a 50 su 1.000: capirete che la realtà era ben lontana dagli obiettivi dell'azienda.

Ciò nonostante la tecnologia Just Walk Out dovrebbe rimanere ancora attiva in alcuni Amazon Fresh nel Regno Unito, e in alcuni negozi di alimentari Amazon Go.

Detto questo, il fatto che Amazon abbia deciso ora di abbandonare un test avveniristico ma costoso potrebbe essere il segno di una nuova spinta imminente nel settore dei supermercati. Spinta che finora non è mai stata incisiva in Italia, ma in futuro chissà.