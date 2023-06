È indubbio che uno dei motivi per cui si sceglie Amazon piuttosto che un altro store online è per la rapidità nelle consegne, nella precisione e nella semplicità con cui è possibile tracciare queste spedizioni. Sembra però che per tantissimi utenti una delle funzionalità più apprezzate non sia più disponibile.

Parliamo della possibilità di conoscere in tempo reale, quindi anche con eventuali modifiche dell'ultimo minuto, la fascia oraria in cui il proprio pacco verrà consegnato. Era una funzione che praticamente soltanto Amazon offriva e che permetteva una grande flessibilità per l'utente, che poteva magari organizzare la sua giornata anche in base a questa informazione per farsi poi certamente trovare in casa o in ufficio al momento della consegna.

Qualcuno ha perso questa funzionalità solo nelle ultime settimane, altri già da mesi. Sembra coinvolgere utenti di ogni genere e di ogni parte d'Italia.

Ad oggi questa informazione è sostituita da un generico "entro le 21:00" o "entro le 22:00" e coinvolge anche gli utenti che fanno uso di locker.

Fateci sapere nei commenti se anche voi avete perso questa funzionalità e nel caso in quale zona abitate. Anche voi apprezzavate particolarmente questa funzionalità di Amazon?

Abbiamo contattato Amazon per un commento e aggiorneremo l'articolo se dovessimo avere altre informazioni.