Amazon a settembre svelerà nuovi dispositivi: si tratta degli ultimi Echo e Fire TV?

Le offerte speciale del Prime Day 2023 sono imminenti. Il colosso dell'e-commerce, infatti, ha fissato l'11 ed il 12 luglio come giorni in cui lanciare tanti sconti dedicati ai clienti Prime. Contestualmente, la società giovedì ha ufficializzato anche il suo evento annuale di dispositivi e servizi, che si svolgerà il 20 settembre presso la sua seconda sede, nota come HQ2 e che si trova ad Arlington, in Virgina.

L'evento è piuttosto importante, ad esempio durante l'edizione 2022 furono presentati Kindle Scrive, Halo Rise ed il router Eero PoE 6. Ad ufficializzare la data dell'edizione 2023 - che potrebbe svelare i nuovi Echo e Fire TV - ci ha pensato direttamente David Limp, vicepresidente senior di dispositivi e servizi Amazon, il quale su LinkedIn ha scritto: "Ora che l'HQ2 di Amazon è ufficialmente aperto, ci sembra giusto riunirci lì tra qualche mese per condividere un po' di più di ciò su cui abbiamo lavorato. Segna il 20/9 sul tuo calendario per ricevere alcune nostre notizie!".