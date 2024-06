Amazon contro Temu, Aliexpress e Shein: come funzionerà la "sezione cinese"

Secondo quanto riportato da CNBC infatti, Amazon sta preparando una nuova sezione particolarmente economica, destinata ad abbigliamento, articoli per la casa e altri prodotti a basso costo , proprio per arginare il successo dei rivali.

Lo store cinese di Amazon

Secondo quanto riportato, questo store-nello-store sarà pieno di prodotti senza marchio , molti dei quali venduti a meno di 20 dollari . Per capire meglio di che cosa stiamo parlando, un mockup dello store mostrava uno strumento di massaggio facciale, pesi per le braccia e custodie per telefoni, tra gli altri articoli in vendita.

Secondo le previsioni di Amazon questa strategia dovrebbe far risparmiare denaro anche ai rivenditori cinesi, che non dovranno più fare affidamento sulla logistica di Amazon, ma potranno organizzarsi autonomamente. In questo modo potranno anche, ad esempio, produrre piccole quantità di un certo prodotto per saggiarne le vendite, e poi scalare la produzione solo in caso di successo.

Non è per ben chiaro quando questo "Amazon cinese" dovrebbe debuttare di preciso, ma la presentazione visionata da CNBC parla in via generica del prossimo autunno. Un portavoce di Amazon ha declinato ogni commento ufficiale in merito.

Chiaramente questo fa riferimento al solo mercato statunitense, e non sappiamo se e quando ci sarà un'espansione su scala internazionale. Probabilmente la cosa dipenderà anche da paese e paese, perché non è detto che la pressione della concorrenza cinese su Amazon sia uguale dappertutto. In ogni caso, una volta innescato il precedente, ci sarà di che sperare.