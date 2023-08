Questo è un utilizzo intelligente dell'IA da parte di Amazon

Con questo nuovo strumento, non dovrete più leggere tutte le recensioni di un prodotto per decidere se acquistarlo

Le recensioni da parte degli utenti sono una delle funzioni che ha contribuito alla crescita di Amazon (sapete come funziona Amazon Locker?), ma soprattutto per prodotti molto popolari con migliaia di recensioni, come si fa a leggerle tutte? Ecco che viene in aiuto l'intelligenza artificiale (IA) generativa, che, tra le numerose applicazioni, è in grado di assimilare in poco tempo i contenuti scritti e presentare un riassunto degli stessi. Ed è quello che sta facendo Amazon, almeno negli Stati Uniti, dove ieri ha presentato questa nuova funzionalità sul suo sito, permettendo di leggere in un paragrafo cosa piace o non piace agli utenti.

Fonte: Amazon

Lo strumento è stato testato per un paio di mesi prima di essere lanciato a un numero ristretto di utenti e per un'ampia selezione di prodotti, che spaziano da TV, cuffie, tablet e fitness tracker, con una discreta variabilità all'interno di queste categorie. Le nuove schede appaiono in cima alla sezione dedicata alle recensioni, con il titolo "Customers say" (I clienti dicono, in italiano), e con una frase in fondo che specifica come il testo sia stato generato dall'IA. Inoltre Amazon ha aggiunto una serie di filtri che gli utenti possono selezionare per evidenziare specifiche informazioni chiave sui prodotti e consentono ai clienti di far emergere più facilmente le recensioni che menzionano determinati attributi del prodotto. Per esempio si possono selezionare le voci Prestazioni, Stabilità, Facilità di utilizzo e così via, e il sommario rispecchierà queste caratteristiche. O si possono lasciare selezionate tutte.

Fonte: Amazon