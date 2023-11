Amazon ha già iniziato a sostituire Android su Echo Show 5: come verificarlo

Del resto anche Google sta testando da tempo Fuchsia proprio sui suoi smart display e, proprio come su Nest Hub, anche su Echo Show 5 non è immediato accorgersi delle differenze.

Del resto ha senso che il dispositivo di debutto non sia una Fire TV: Echo Show è di fatto una finestra sulla smart home e sui servizi Amazon, mentre le varie Fire TV Stick offrono un ampio catalogo di applicazioni di terze parti , che non possono funzionare nativamente sul nuovo sistema operativo senza un qualche intervento da parte degli sviluppatori.

Come riportato da Zatz Not Funny! , il nuovo OS casalingo viene al momento indicato solo come " OS 1.1 " nelle impostazioni dello smart display, che fino a poco tempo fa utilizzava Fire OS . L'aggiornamento avviene silenziosamente, senza avvisare l'utente che sta proprio cambiando sistema operativo , se sono attivi gli aggiornamenti automatici.

Pochi giorni fa avevamo parlato dell'ipotesi che Amazon abbandonasse l'uso di Android su Fire TV, smart display e altri dispositivi, in favore di un sistema operativo sviluppato in house, dall'ipotetico nome di Vega . L'ipotesi era che questo misterioso OS avrebbe debuttato su Fire TV Stick, ma invece non è così, perché a quanto pare è Echo Show 5 il primo dispositivo Amazon ad averlo silenziosamente installato.

Il modo più semplice per verificare se state usando un "nuovo" Echo Show 5 è quello di andare nelle impostazioni, alla voce "opzioni del dispositivo", e controllare la versione del sistema operativo: se trovate scritto Fire OS allora siete ancora con la versione basata su Android. È importante notare che al momento risultano aggiornati a OS 1.1 solo gli Echo Show di terza generazione, ma non possiamo escludere che Amazon abbia ampliato il rollout.

Riguardo le funzionalità, come accennato, non sembrano esserci novità di rilievo, ma è pur vero che Echo Show 5 ha di suo funzioni limitate. Sarà più interessante il banco di prova delle Fire TV Stick, dove, al netto delle app, le opzioni a disposizione dell'utente su Fire OS sono numerose, e non è scontato che rimangano tutte sul nuovo sistema operativo.

Per Amazon comunque non c'è altro che da guadagnare da una decisione del genere: intanto i tempi di aggiornamento non saranno più legati ad Android, e senz'altro anche gli introiti pubblicitari saranno massimizzati, avendo il totale controllo del sistema operativo. E ora che la transizione è ufficialmente iniziata non è più una questione di se, ma solo di quando.