Il sito in questione aveva l'ironico nome di Realreviews.it , ed è stato logicamente chiuso, oltre a vietare al suo gestore di perpetrare in attività simili in futuro.

Amazon festeggia oggi "un'importante vittoria in Italia nella sua lotta contro le recensioni false ". Nello specifico parliamo di una sentenza emessa dal Tribunale di Milano che dà ragione al colosso dell'e-commerce, contro chi pubblicava false valutazioni a 5 stelle .

Problema 1: le recensioni false

Realreviews.it era solo uno dei tanti esempi di una "piaga" della cui esistenza Amazon è ben consapevole. Parliamo di un vero e proprio mercato di recensioni false, che cerca chiaramente di abbindolare i consumatori con recensioni mirate, il cui valore reale è zero.

Ad aggravare la cosa ci sono le molteplici tattiche usate per ottenere delle "opinioni di parte". Ad esempio c'è chi si rivolge direttamente agli acquirenti con dei messaggini inseriti nella confezione di vendita.

Oppure c'è chi ricorre a siti web e social media, oltre che a vere e proprie campagne su WhatsApp e altri e servizi di messaggistica criptati. Lo scopo è sempre quello: invitare l'utente a scrivere recensioni false in cambio vari incentivi, che possono essere sconti, prodotti gratis o anche denaro.

Alla fine della fiera sono consumatori che fregano altri consumatori (oh l'ironia!) in cambio di un rimborso, per lo più. Perché a tutti piace avere le cose gratis, e poco male se poi ci vanno di mezzo gli altri.

Benissimo quindi che il tribunale abbia dato ragione ad Amazon (ci mancherebbe!), ma quanti altri siti del genere dovranno essere chiusi prima di arginare davvero il problema?

Amazon vanta "avvocati, investigatori esperti e analisti per perseguire i broker di recensioni false per vie legali", ma siamo ancora ben lontani dal bloccare il fenomeno alla fonte, come vorrebbe il colosso dell'e-commerce.