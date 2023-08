Dire che Amazon stia preparando la propria IA forse è riduttivo

Che Amazon stesse sviluppando una propria IA generativa era noto da tempo, ma nella chiamata agli utili di ieri, l'amministratore delegato dell'azienda Andy Jassy ha voluto mettere le cose in prospettiva. "Ogni singola attività di Amazon ha in corso più iniziative legate all'intelligenza artificiale generativa in questo momento", ha detto.

Che in pratica significa come a breve potrebbero arrivare soluzioni legate a questo tipo di tecnologia in ogni prodotto del gigante dell'eCommerce, che sia Alexa, Amazon Music, l'attività di vendita o altro.

Una parte notevole del business di Amazon sono gli Amazon Web Services (AWS), che forniscono servizi basati sul cloud per applicazioni di intelligenza artificiale, ma Jassy ha spiegato come l'IA farà parte di ogni aspetto dell'azienda, dal "modo in cui gestiamo le operazioni e le varie attività, al cuore assoluto di ogni esperienza del cliente che offriamo".

Il manager spiega che questo "è vero nella nostra attività Store, è vero nella nostra attività AWS, è vero nella nostra attività pubblicitaria, è vero in tutti i nostri dispositivi - e potete solo immaginare a cosa stiamo lavorando riguardo ad Alexa

oltre che nelle attività di

Jassy conclude con un eloquente "È un investimento e un focus significativo per noi".

Se ce ne fosse bisogno, le dichiarazioni del capo di Amazon ribadiscono come potremmo aspettarci a breve annunci riguardo l'ingresso dei modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) nell'assistente vocale Alexa, proprio come Google sta facendo con il suo Assistente e Meta con nuovi prodotti definiti da Zuckerberg "strumenti creativi e agenti di intelligenza artificiale", basati sul proprio LLM chiamato LLaMA.

A questo punto l'appuntamento potrebbe essere il 20 settembre, quando Amazon terrà il prossimo evento sui dispositivi, e dopo le anticipazioni di Jassy e le notizie di assunzioni da parte di Amazon legate ad Amazon Search per creare un'"esperienza di conversazione interattiva", l'attesa è alle stelle.