AMD EPYC 4004 Series

La nuova serie di processori AMD EPYC 4004 si va ad affiancare agli altri prodotti per server e datacenter già disponibili sul mercato, vale a dire le serie EPYC 9004 e 8004. I modelli della gamma 4004 sono pensati per una fascia più bassa , cioè le aziende di piccole e medie dimensioni, che vogliono puntare soprattutto sull'ottimizzazione dei costi.

Nella galleria in basso trovate altri dettagli tecnici e confronti con i processori per server prodotti da Intel, dove si riconoscono i vantaggi della nuova piattaforma EPYC 4004.

Ancora una volta, la base del progetto è l'architettura Zen 4 , con modelli che vanno da 4 a 16 core, e potenza fino a 170W per il più costoso della serie, vale a dire EPYC 4564P . Proprio quest'ultimo è il più interessante tra tutti e produce prestazioni per dollaro più alte fino a 1,8x rispetto al concorrente Intel Xeon E-2488.

Prezzi e Uscita

La disponibilità partirà a breve e ci sono già tanti partner di AMD coinvolti nell'utilizzo di EPYC 4004, come Altos, ASRock Rack, Gigabyte, Lenovo, MSI, New Egg, OVHcloud, Supermicro e Tyan.

Soluzioni di questo genere sono ottime per le piccole e medie aziende che vogliono creare un datacenter o una serie di server tenendo d'occhio i costi, senza rinunciare però alle prestazioni. CPU come quelle della serie EPYC 4004 sono perfette per le installazioni single-socket e garantiscono una buona efficienza energetica con performance per dollaro tra le migliori sul mercato.