AMD FSR 3 disponibile da oggi, ma i primi giochi supportati vi deluderanno

Nel settore della grafica PC soprattutto orientata all'ambito gaming sappiamo che AMD gioca un ruolo da protagonista ormai insieme a NVIDIA. E l'ultimo prodotto dell'azienda è appena arrivato ufficialmente.

Stiamo parlando di AMD FidelityFX Super Resolution, la quale corrisponde a una tecnologia proprietaria per la gestione della grafica su PC e non solo. La FSR3 arriva con una gran numero di novità rispetto alla generazione precedente e sfida apertamente la DLSS 3.5 presentata da NVIDIA, abbiamo approfondito le specifiche tecniche in questo articolo.