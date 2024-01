AMD FSR arriva su YouTube e VLC: video migliori tramite GPU

Durante il CES 2024, AMD ha presentato una serie di novità che dovrebbero migliorare in maniera importante l'esperienza di visione video per coloro i quali utilizzano schede grafiche Radeon. In particolare, l'azienda ha annunciato l'implementazione della tecnologia FSR (FidelityFX Super Resolution) per l'upscaling durante la riproduzione video su YouTube e VLC.

Si tratta di un passo in avanti positivo, soprattutto al fine di concorrere con NVIDIA che con la sua soluzione RTX Video Super Resolution sta dominando il mercato. In tal senso, l'RTX Video Super Resolution, soprattutto con l'update alla versione 1.5, sta ottenendo risultati degni di nota, tuttavia AMD sta provando ad offrire un'alternativa di un certo livello.