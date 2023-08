AMD presenta ufficialmente FSR3: guanto di sfida al DLSS 3 di NVIDIA

AMD è ormai un nome che si trova sempre in primo piano quando si parla di tecnologie e hardware per l'informatica. E come promesso da ormai qualche mese, l'azienda ha appena presentato la nuova generazione della sua tecnologia FidelityFX Super Resolution. La FidelityFX Super Resolution di AMD consiste in una tecnologia proprietaria per la gestione della grafica su PC e non solo. Si tratta quindi di una novità che riguarda da vicino coloro che sono appassionati di gaming soprattutto su piattaforma PC. La FSR3 arriva con una gran numero di novità rispetto alla generazione precedente e sfida apertamente la DLSS 3.5 presentata da NVIDIA.

AMD FidelityFX Super Resolution 3

Tra i miglioramenti più interessanti, e che saranno più tangibili nell'uso quotidiano sul campo, della nuova FSR3 presentata da AMD troviamo un incremento significativo del frame rate supportato durante il gioco. Grazie alla nuova gestione del flusso ottico AMD Fluid Motion Frames in alcuni giochi si potrà arrivare addirittura a un frame rate doppio rispetto a quanto è possibile ottenere senza FSR3 attiva.

In termini numerici, come mostra il grafico qui sotto, si arriva a ben 175 fps medi quando si gioca a Forspoken a risoluzione 4K. Tutto questo è possibile quando si gioca in modalità Performance. Si tratta di un aumento di circa 3,3 volte rispetto a quando si gioca senza FSR3.

Inoltre, con la nuova FSR3 arriva la modalità Native Anti-Aliasing, la quale rende possibile l'applicazione dell'anti-aliasing senza effettuare alcun upscaling alle immagini. Il tutto si traduce in una maggiore qualità e nitidezza dell'esperienza di gioco.

Con la nuova FSR3 arriva anche una modalità che riduce ulteriormente la latenza. Si chiama AMD Radeon Anti-Lag+ e sarà disponibile per tutti coloro che giocano con schede AMD Radeon RX serie 7000. Per coloro che invece usano AMD Radeon serie RX 6000 o inferiori sarà possibile utilizzare la versione Anti-Lag.

Giochi e prodotti supportati dalla FSR3

Passando infine ai giochi supportati, qui sotto troviamo una panoramica dei titoli che supportano già la nuova tecnologia appena presentata da AMD.

Qui in basso trovate anche la lista delle case di sviluppo che stanno già collaborando, o che collaboreranno in futuro, con AMD per supportare la nuova FSR3. Inoltre, AMD è in contatto con Epic Games per portare il supporto per AMD FSR 3 su Unreal Engine.