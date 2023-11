Per il lavoro vero non servono le RTX, ma una GPU professionale come questa

Radeon PRO W7700: Caratteristiche Tecniche

La nuova AMD Radeon PRO W7700 è una scheda video pensata per le workstation, capace di offrire alte prestazioni con i software professionali più diffusi (Bender, Maxon, SolidWorks, Adobe), ma anche con spiccate doti di calcolo per l'intelligenza artificiale. Non parliamo dunque di una GPU per il gaming, come la Radeon RX 7900 XT, che ha caratteristiche simili ma una natura completamente diversa.

Le specifiche sono quelle che leggete in alto, ereditate in parte dai modelli di fascia superiore come W7900 e W7800. Il numero di compute unit è alto e ci sono tanti acceleratori hardware per l'AI. Buona la capacità della memoria video, con 16 GB GDDR6 e supporto per il codec AV1.