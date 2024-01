AMD Radeon RX 7600 XT ufficiale: il prezzo economico piacerà ai gamer

AMD RX 7600 XT: Caratteristiche Tecniche

riprende in pieno le specifiche della sorella minore RX 7600, con alcuni importanti miglioramenti per quanto riguarda frequenze, potenza e soprattutto

Questo nuovo modello XT ha 16 GB di memoria video GDDR6 (il doppio di RX 7600), un game clock fino a 2,76 GHz (cioè 0,1 GHz in più di RX 7600) e una potenza massima che arriva a 190 Watt (cioè 25 W in più di RX 7600). Il resto delle caratteristiche tecniche rimane praticamente immutato.

Sono ovviamente supportate tutte le tecnologie esclusive a marchio AMD, come FSR 3, AMD HYPR-RX, Fluid Motion Frames. Come le altre RX serie 7000, anche questo modello supporta il connettore DisplayPort 2.1 e integra la codifica AV1.

Le prestazioni attese sono di buon livello per una scheda di fascia media. AMD dichiara che si può giocare ad alto framerate in Full HD (1080p) e avere anche buone performance in QHD (1440p). Secondo i dati riportati nelle tabelle che trovate in galleria, la RX 7600 XT ha prestazioni superiore di 1,9 volte rispetto ad una NVIDIA RTX 2060 e leggermente superiori anche rispetto a NVIDIA RTX 4060.

Grazie alla quantità doppia di memoria video, il confronto con la RX 7600 sembra tutto a vantaggio del modello XT, che dovrebbe far registrare un corposo aumento di prestazioni anche a livello di produttività.