Disponibile AMD Radeon RX 7900 GRE: sfida lanciata alla GeForce RTX 4070

AMD ha ufficializzato la disponibilità a livello globale della scheda grafica AMD Radeon RX 7900 GRE. In particolare, la scheda garantisce 16 GB di memoria GDDR6 ad alta velocità che dovrebbe offrire performance importanti in ambito gaming. In tal senso, AMD Radeon RX 7900 GRE permetterà lo streaming a 1440è ad elevato refresh.

Entrando nei particolari, la nuova scheda grafica di AMD annovera tra i suoi punti di forza: