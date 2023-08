AMD RX 7800 XT e 7700 XT ufficiali: nuove GPU per il gaming in QHD a partire da 489€

AMD ha finalmente annunciato le sue due nuove schede video di fascia media, quelle dedicate al gaming a risoluzione QHD (1.440p). I nomi rivelati durante la conferenza alla Gamescon 2023 sono quelli attesi: AMD Radeon RX 7800 XT e AMD Radeon RX 7700 XT. Tutto secondo previsioni, dunque, con questi due nuovi modelli che si vanno ad inserire a metà strada tra quelli già sul mercato: le top gamma RX 7900 XTX e RX 7900 XT, lanciate lo scorso novembre, e la più recente RX 7600 arrivata a maggio. La sfida dell'azienda americana è molto chiara: andare a rubare mercato ai corrispondenti modelli NVIDIA per il gaming a 1.440p, vale a dire RTX 4070 e RTX 4060 Ti. Per questo, AMD ha lanciato anche due altre novità molto importanti, con la disponibilità del nuovissimo FSR 3 e di un aggiornamento per la piattaforma AMD Software: Adrenalin Edition.

AMD RX 7800 XT: Caratteristiche Tecniche

Serie : Navi 32

: Navi 32 Architettura : RDNA 3

: RDNA 3 Processo produttivo : 5 nm GCD, 6 nm MCD

: 5 nm GCD, 6 nm MCD Transistor : 28,1 miliardi

: 28,1 miliardi Stream Processors : 3840

: 3840 Texture Units : 240

: 240 Compute Units : 60

: 60 RT Accelerators : 60 (2a generazione)

: 60 (2a generazione) AI Accelerators : 120

: 120 Game Clock : 2.124 MHz

: 2.124 MHz Boost Clock : 2.430 MHz

: 2.430 MHz Memoria video : 16 GB GDDR6

: 16 GB GDDR6 Velocità memoria : 19,5 Gbps

: 19,5 Gbps Ampiezza interfaccia di memoria : 256-bit

: 256-bit Infinity Cache : 64 MB (2a generazione)

: 64 MB (2a generazione) Bandwidth Memoria : 624 GB/s

: 624 GB/s Bandwidth Memoria effettivo : 2.708 GB/s

: 2.708 GB/s Potenza dichiarata : 37 TFLOPS

: 37 TFLOPS TBP (Typical Board Power) : 263 Watt

: 263 Watt Alimentatore consigliato : 700 Watt

: 700 Watt Connettori alimentazione : 2 x 8 pin

: 2 x 8 pin Dimensioni : 267 mm (2,5 slot)

: 267 mm (2,5 slot) Connettività: DisplayPort 2.1, HDMI 2.1

AMD Radeon RX 7800 XT è una GPU basata sulla nuova architettura Navi 32, piccola evoluzione di quella usata per la serie RX 7900. Con le due sorelle maggiori condivide diverse tecnologie ma, ovviamente, la potenza hardware è minore. Da sottolineare soprattutto la memoria da 16 GB GDDR6 con interfaccia a 256-bit e bandwidth a 624 GB/s. è una GPU basata sulla nuova architettura, piccola evoluzione di quella usata per la serie RX 7900. Con le due sorelle maggiori condivide diverse tecnologie ma, ovviamente, la potenza hardware è minore. Da sottolineare soprattutto la memoria dacon interfaccia ae bandwidth a Rispetto alla controparte NVIDIA RTX 4070 abbiamo più capacità e più velocità della memoria, ma vedremo sul campo se questo basterà per avere prestazioni superiori. Per il momento, AMD ha mostrato dei grafici dove la RX 7800 XT mostra prestazioni migliori fino al 23% rispetto alla RTX 4070. Dal punto di vista del consumo energetico, AMD dichiara che la scheda ha un consumo stimato di 263 Watt. Anche su questo modello è disponibile un doppio ingresso da 8 pin, quindi non servono strani adattatori in confezione. Non viene adottato ancora il nuovo connettore a 12 pin visto sin dalla serie RTX 3000 di NVIDIA. Le dimensioni della RX 7800 XT sono leggermente ridotte rispetto alle RX 7900, con una lunghezza di 267 mm e uno spessore di 2,5 slot. Da notare anche la presenza delle porte di ultima generazione: DisplayPort 2.1 e HDMI 2.1.

AMD RX 7700 XT: Caratteristiche Tecniche

Serie : Navi 32

: Navi 32 Architettura : RDNA 3

: RDNA 3 Processo produttivo : 5 nm GCD, 6 nm MCD

: 5 nm GCD, 6 nm MCD Transistor : 28,1 miliardi

: 28,1 miliardi Stream Processors : 3456

: 3456 Texture Units : 216

: 216 Compute Units : 54

: 54 RT Accelerators : 54 (2a generazione)

: 54 (2a generazione) AI Accelerators : 108

: 108 Game Clock : 2.171 MHz

: 2.171 MHz Boost Clock : 2.544 MHz

: 2.544 MHz Memoria video : 12 GB GDDR6

: 12 GB GDDR6 Velocità memoria : 18 Gbps

: 18 Gbps Ampiezza interfaccia di memoria : 192-bit

: 192-bit Infinity Cache : 48 MB (2a generazione)

: 48 MB (2a generazione) Bandwidth Memoria : 432 GB/s

: 432 GB/s Bandwidth Memoria effettivo : 1.995 GB/s

: 1.995 GB/s Potenza dichiarata : 35 TFLOPS

: 35 TFLOPS TBP (Typical Board Power) : 245 Watt

: 245 Watt Alimentatore consigliato : 700 Watt

: 700 Watt Connettori alimentazione : 2 x 8 pin

: 2 x 8 pin Dimensioni : 267 mm (2,5 slot)

: 267 mm (2,5 slot) Connettività: DisplayPort 2.1, HDMI 2.1

La scheda tecnica di AMD Radeon RX 7700 XT è molto simile a quella della sorella RX 7800 XT. Si notano meno unità computazionali e soprattutto una memoria più ridotta e più lenta (12 GB GDDR6 a 432 GB/s), ma il resto dell'hardware è praticamente identico. Il consumo energetico è ancora più ottimizzato, con un TBP a 245 Watt. Identiche anche le dimensioni e le connettività. A livello di potenza, la RX 7800 XT dovrebbe avere prestazioni migliori di circa il 20% rispetto a questa RX 7700 XT, che comunque permetterà di giocare in 1.440p ad oltre 60 fps sulla maggior parte dei giochi più moderni. AMD ha dichiarato che RX 7700 XT dovrebbe avere un bel vantaggio sulla rivale NVIDIA RTX 4060 Ti, con un vantaggio prestazionale fino al 31% a seconda del gioco, almeno per quanto riguarda le prestazioni raster.

FSR 3 e Software Adrenalin

Dopo il primo annuncio dello scorso novembre, finalmente la tecnologia FSR 3 è in arrivo davvero! Lo strumento di upscaling con intelligenza artificiale di AMD è simile al DLSS 3 di NVIDIA, e include anche la sua tecnologia per il frame generation, chiamata AMD Fluid Motion Frames. Per il momento sappiamo che il nuovo AMD FidelityFX Super Resolution 3 sarà presto integrato su Forspoken e Immortals of Aveum, ma arriverà su altri 10 giochi nei prossimi mesi, tra i quali ci sono anche Cyberpunk 2077, Frostpunk 2 e Avatar Frontiers of Pandora. Il nuovo aggiornamento della suite AMD Software Adrenalin Edition include invece le nuove tecnologia AMD HYPR-RX, che ottimizza il performance-stacking, AMD Radeon Anti-Lag+, che riduce l'input lag. Tutte queste novità saranno ovviamente supportate dalle nuove GPU RX 7800 XT e RX 7700 XT ma anche dagli altri modelli di serie Radeon RX 7000.

Prezzo e Uscita