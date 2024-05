In attesa del lancio della nuova serie Ryzen 9000 basata su architettura Zen 5, AMD dedica ancora spazio alla generazione Ryzen 8000 , arricchendo la gamma con due nuovi processori desktop . Questa è la volta dei modelli di serie F, quelli senza grafica integrata : per la precisione si tratta di AMD Ryzen 7 8700F e AMD Ryzen 5 8400F . Vediamo insieme tutte le specifiche dei nuovi prodotti.

AMD Ryzen 8000F

Ritroviamo l'architettura Zen 4 già utilizzata per i processori Ryzen 7000, con supporto al socket AM5 e TDP molto ridotti per entrambi i modelli, che arrivano a 65W .

Essendo modelli di serie F, non è inclusa una scheda grafica integrata , ma per utilizzare i nuovi AMD Ryzen 7 8700F e AMD Ryzen 5 8400F dovrete installare una GPU dedicata sul vostro PC desktop.

Prezzi e Uscita

AMD Ryzen 7 8700F e AMD Ryzen 5 8400F sono già disponibili sul mercato internazionale dal 14 maggio 2024. I prezzi di listino sono espressi in dollari, dunque non abbiamo ancora un corrispettivo in euro, ma potete dare un'occhiata allo schema che trovate di seguito.

AMD Ryzen 7 8700F : 269 dollari

: 269 dollari AMD Ryzen 5 8400F: 169 dollari

Il costo è molto accessibile, adeguato per chi ha bisogno di processori con buona potenza, soprattutto per il gaming.

Come già ricordato all'inizio, però, sono in arrivo anche i nuovi processori con architettura Zen 5 che potrebbero rivoluzionare il catalogo di AMD, dunque rimanete sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire tutte le novità in arrivo.