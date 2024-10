Il nuovo AMD Ryzen 7 9800X3D è l'ennesimo schiaffo alla concorrenza di Intel

Lo avevamo anticipato qualche giorno fa e finalmente possiamo annunciarlo in modo ufficiale: è arrivato AMD Ryzen 7 9800X3D , il nuovo processore per PC desktop che si vuole prendere la corona di " re del gaming ". Una pretesa assolutamente ragionevole, visto che questo chip utilizza l'ormai celebre tecnologia 3D V-Cache (ma di nuova generazione) e si spinge su prestazioni mai viste prima in gaming.

AMD Ryzen 7 9800X3D: Caratteristiche Tecniche

Attenzione anche all'overclock, perché questo è il primo processore X3D con moltiplicatore sbloccato . Non che ci siano margini molto ampi per poter alzare le frequenze, ma è comunque una buona notizia per chi vuole smanettare un po'.

La vera novità sta tutta nella struttura della cache, che è realizzata con tecnologia 3D V-Cache di seconda generazione . Rispetto ai precedenti chip della serie X3D, come il Ryzen 7 5800X3D , il blocco di memoria cache da 64 MB è stato ricollocato nella parte inferiore del die, in modo da far stare il CCD sulla parte superiore e più a contatto con il plate del dissipatore. Ciò si dovrebbe tradurre in una migliore gestione termica, con temperature più basse e migliori prestazioni.

Prestazioni gaming

Stando ai dati pubblicati dall'azienda, il nuovo AMD Ryzen 7 9800X3D è per distacco il processore più veloce in gaming. Il vantaggio sembra davvero ampio, soprattutto rispetto alla concorrenza Intel.

fino al +8% più veloce di AMD Ryzen 7 7800X3D

più veloce di AMD Ryzen 7 7800X3D fino al +20% più veloce di Intel Core Ultra 9 285K

Le prestazioni sono particolarmente buone soprattutto in alcuni titoli, come ad esempio Star Wars Outlaws.

Più che l'aumento di fps medi, AMD ha sottolineato un netto miglioramento per gli fps 1% low, in particolare su giochi come The Last Of Us: Part 1.

Inoltre, l'azienda ha stretto collaborazioni con diversi studi per l'ottimizzazione di giochi come Call of Duty, Warhammer 40,000: Space Marine 2 e Frostpunk 2.