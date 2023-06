I chip AMD Ryzen 7040HS stanno arrivando e saranno il cuore del nuovo Razer Blade 14

Processori AMD Ryzen 7040HS

La nuova serie AMD Ryzen 7040HS è quella riservata ai notebook ultrasottili di fascia alta , prodotti da gaming o da professionisti che vogliono sfruttare al meglio l'hardware integrato. Per questo, AMD ha messo a punto tre chip di altissimo livello, con caratteristiche tecniche in grado di accontentare anche gli utenti più esigenti: Ryzen 5 7640HS , Ryzen 7 7840HS e Ryzen 9 7940HS .

I nuovi processori di serie 7040HS sono tutti basati su architettura Zen 4, con un IPC più veloce del 13% rispetto alla generazione Zen 3.

Vantano fino a 8 core e 16 thread, fino a 5,2 GHz in boost, e un TDP compreso tra 35 W e 54 W. La grafica integrata è la nuova Radeon M700 basata su architettura RDNA 3, dunque le prestazioni dovrebbero essere molto buone.

Secondo i dati riferiti da AMD, il top gamma Ryzen 9 7940HS è in grado di sfidare e superare le performance di Intel Core i9-13900H e Apple M2 Pro (12 core). Rispetto al primo le prestazioni sono più alte fino al 41% in produttività e fino al 13% in gaming, mentre rispetto al chip di Apple si va fino al 11% in più per le applicazioni professionali.

La novità più interessante di tutte è però il supporto per AMD Ryzen AI, la nuova tecnologia d'intelligenza artificiale che sfrutta l'architettura AMD XDNA. In pratica, grazie alla neural network e ad una diversa architettura dei core, le prestazioni vengono ottimizzate e si hanno diversi benefici per efficienza energetica e multitasking.