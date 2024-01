AMD sorprende tutti con i nuovi Ryzen 8000G e 5700X3D: chi ha bisogno di processori come questi?

AMD svela a sorpresa le sue carte al CES 2024, lanciando due nuove linee di processori per PC desktop totalmente inattese: non solo i nuovissimi Ryzen 8000G di ultima generazione, ma anche quattro nuovi modelli di Ryzen 5000, addirittura uno con tecnologia 3D V-Cache. Siete un po' confusi? Allora procediamo subito a spiegare in dettaglio di cosa si tratta, perché ci sono tanti prodotti molto interessanti di cui parlare. Inoltre, vi consigliamo di dare un'occhiata anche alla presentazione della nuova scheda video AMD Radeon 7600XT, annunciata insieme ai processori Ryzen al CES 2024. Trovate tutti i dettagli in questo articolo.

AMD Ryzen 8000G

Cominciamo con il pezzo forte della nuova gamma di processori desktop a marchio AMD, i modelli della serie Ryzen 8000G. Chiariamo subito i dubbi: non si tratta di veri successori della linea Ryzen 7000, ma di "modelli intermedi", realizzati sempre con architettura Zen 4 e caratteristiche tecniche simili alla serie 7000. Al momento sono quattro i modelli annunciati, tutti di fascia bassa e media: Ryzen 3 8300G, Ryzen 5 8500G, Ryzen 5 8600G, Ryzen 7 8700G. Nella tabella a seguire trovate tutte le specifiche per ciascun chip.

Ryzen 3 8300G Ryzen 5 8500G Ryzen 5 8600G Ryzen 7 8700G Lancio

Q1 2024 Q1 2024 Q1 2024 Q1 2024 Architettura Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Processo produttivo TSMC 5 nm FinFET TSMC 5 nm FinFET TSMC 5 nm FinFET TSMC 5 nm FinFET Socket

LGA 1718 LGA 1718 LGA 1718 LGA 1718 Chipset

AM5 AM5 AM5 AM5 Core 4 6 6 8 Thread 8 12 12 16 Clock massimo 4,9 GHz 5,0 GHz 5,0 GHz 5,1 GHz Cache totale (L2+L3)

12 MB 22 MB 22 MB 24 MB TDP

65 W 65 W 65 W 65 W Grafica integrata

Radeon 740M Radeon 740M Radeon 760M Radeon 780M AMD Ryzen AI

No No Sì Sì

La novità della serie 8000G sta tutta in quella "G" finale, che indica che sono processori dotati di grafica integrata, quella sì di nuova generazione: stiamo parlando delle GPU di serie Radeon 700M, basate su architettura RDNA 3. Questo li rende dei "processori da gaming" con prestazioni discrete per giocare in Full HD e supporto nativo a tecnologie avanzate, come AMD Hyper-RX e Fluid Motion Frames. Un'altra sorpresa niente male è l'integrazione della tecnologia AMD Ryzen AI, di cui avevamo già parlato in occasione del lancio dei processori mobile Ryzen 8040. Il nuovo AI Engine è integrato solo sui due modelli più potenti (8600G e 8700G) e permette di ottimizzare alcune operazioni con software dedicati all'intelligenza artificiale, dunque è un'ottima notizia per la produttività. Si tratta, insomma, solo di un piccolo assaggio del futuro dei chip desktop di AMD. La portata principale con i nuovi Ryzen 8000X arriverà probabilmente a fine anno, e sarà quello il momento in cui scopriremo le novità sostanziali dell'azienda. Intanto, a seguire trovate altre informazioni sulle prestazioni della serie 8000G.

AMD Ryzen 5000

Se la serie 8000G arriva inattesa, facciamo ancora più fatica a credere al lancio dei nuovi modelli della gamma Ryzen 5000. AMD è tornata indietro, riprendendo il socket AM4 e lanciando nuovi processori desktop di vecchia generazione, ma allo stesso tempo molto interessanti per chi ha ancora una scheda madre di serie X570 o B550. Nello specifico, i nuovi modelli sono quattro e tutti molto diversi tra loro. I primi due fanno parte della serie GT con grafica integrata e si chiamano Ryzen 5 5500GT e Ryzen 5 5600GT. Ci sono poi altri due chip con nomi simili, Ryzen 7 5700 e Ryzen 7 5700X3D, ma è il secondo quello da non perdere, perché integra la tecnologia 3D V-Cache, già vista all'opera sul Ryzen 7 5800X3D.

Ryzen 5 5500GT Ryzen 5 5600GT Ryzen 7 5700 Ryzen 7 5700X3D Lancio

Q1 2024 Q1 2024 Q1 2024 Q1 2024 Architettura Zen 3 Zen 3 Zen 3 Zen 3 Processo produttivo TSMC 7nm FinFET TSMC 7nm FinFET TSMC 7nm FinFET TSMC 7nm FinFET Chipset

AM4 AM4 AM4 AM4 Core 4 6 8 8 Thread 8 12 16 16 Clock massimo 4,4 GHz 4,6 GHz 4,6 GHz 4,1 GHz Cache totale

19 MB 19 MB 20 MB 100 MB TDP base 65 W 65 W 65 W 105 W Grafica integrata

RDNA 2 RDNA 2 No No Supporto RAM

DDR4 DDR4 DDR4 DDR4 Dissipatore incluso

Wraith Stealth Wraith Stealth Wraith Spire No

Come detto, si tratta di processori basati su vecchia generazione: socket AM4, architettura Zen 3, supporto per memorie DDR4. L'impressione, però, è che sia un bel regalo per chi non vuole ancora cambiare scheda madre, ampliando la disponibilità di processori AM4, sicuramente più economici dei modelli di nuova generazione. Anche in questo caso, vi proponiamo tante immagini nella galleria a seguire per scoprire tutti i dettagli su questi nuovi processori desktop.

Prezzi e Uscita