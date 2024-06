Il momento del grande annuncio di AMD è finalmente arrivato: al Computex 2024 sono state lanciate le nuove architetture Zen 5 e XDNA 2, che costituiranno la spina dorsale di tutta la nuova generazione di processori dell'azienda, sia desktop che mobile. In questo articolo ci occuperemo in particolare della parte desktop con i nuovi AMD Ryzen 9000, che si presentano come i processori desktop più potenti mai visti finora nella fascia consumer. Invece, per conoscere le novità della gamma di CPU mobile dedicate ai portatili di nuova generazione, vi invitiamo a leggere il nostro articolo speciale per i nuovi chip AMD Ryzen AI 300.

Architettura Zen 5

La nuova architettura Zen 5 era ormai attesissima dagli appassionati, che stando ai dati riferiti da AMD non dovrebbero rimanere delusi. Le prestazioni attese sono, infatti, molto elevate: AMD indica un raddoppio per Instruction Bandwidth, Data Bandwidth e performance AI rispetto alla generazione Zen 4. In media, si prevede un incremento del 16% dell'IPC tra Zen 5 e Zen 4. I risultati dei benchmark che vi lasciamo a seguire raccontano bene quanto la nuova architettura sia un bel salto in avanti, soprattutto per la produttività avanzata.

Chipset AMD X870E e X870

Sono stati annunciati anche due nuovi chipset AM5 per le schede madri, vale a dire AMD X870E e AMD X870. Non si tratta di una rivoluzione, ovviamente, ma di una naturale iterazione dei chipset X670E e X670, con qualche gradita aggiunta sulla nuova versione di chipset. Sulle schede X870E e X870 saranno disponibili porte USB 4.0 e connettività WiFi 7, l'interfaccia PCIe 5.0 sarà supportata sia per la scheda video che per gli slot SSD NVMe, ma soprattutto saranno supportate frequenze più elevate per le memorie RAM DDR5 compatibili con i profili AMD EXPO. L'unica vera differenza tra i due chipset è che X870E avrà più linee PCIe 5.0: saranno 24 in totale, di cui 16 dedicate solo alla GPU. Le linee totali PCIe (anche vecchia generazione) saranno 44 su entrambi i chipset, ma X870 ne avrà meno di generazione PCIe 5.0.

Processori AMD Ryzen 9000

Parliamo finalmente della nuova serie AMD Ryzen 9000, nome in codice "Granite Ridge". Come detto, le nuove CPU della casa statunitense sono basate sull'altrettanto nuova architettura Zen 5, di cui abbiamo appena parlato qualche sezione più su. Attenzione però alla piattaforma, che rimane l'ormai rodatissima AM5, inaugurata con la serie Ryzen 7000. Ciò vuol dire che potrete utilizzare i nuovi Ryzen 9000 con qualsiasi scheda compatibile con socket AM5, sia le nuove con chipset X870E e X870, sia le meno recenti X670E, X670, B650E, B650 e via dicendo. Al momento sono stati annunciati 4 modelli di chip, che sono (dal più potente al meno potente): Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X e Ryzen 5 9600X. Come da tradizione, i processori di fascia più bassa saranno lanciati nei mesi successivi.

La struttura di questa serie è simile a quella dei chip Ryzen 7000, con architettura a chiplet per i core, I/O die separato, supporto diretto per l'interfaccia PCIe 5.0 e per le memorie RAM DDR5. Facendo il confronto modello su modello, restano quasi inalterati i valori di core, thread, cache e TDP. Il più potente della gamma, AMD Ryzen 9 9950X, ha 16 core, 32 thread, 80 MB di cache (L2+L3), con frequenze fino a 5,7 GHz (in boost) e TDP fino a 170 W. Le specifiche sono identiche a quelle del Ryzen 9 7950X, ma i core di nuova generazione (Zen 5) fanno tutta la differenza in termini di prestazioni. Rispetto a un altro top gamma come Intel Core i9 14900K, il nuovo Ryzen 9 9950X ha prestazioni superiori fino al 56% per le applicazioni di produttività e fino al 23% per il gaming, con un Graphics Bandwidth superiore del 100% e un'accelerazione AI più veloce del 20%. L'arrivo sul mercato internazionale della nuova generazione di AMD Ryzen è previsto per luglio 2024. A seguire trovate una ricca galleria con ulteriori informazioni.

Processori AMD Ryzen 5000XT

A sorpresa sono stati lanciati anche due nuovi chip di vecchia (anzi vecchissima) generazione, che si chiamano AMD Ryzen 9 5900XT e AMD Ryzen 7 5800XT. Come s'intuisce dal nome stesso, si tratta di processori basati su tecnologie precedenti, vale a dire architettura Zen 3 e socket AM4. Perché allora sono stati presentati questi due nuovi modelli? Perché ci sono ancora tanti clienti con schede compatibili con piattaforma AM4, che potrebbero trovare giovamento in un aggiornamento del processore, lasciando inalterato il resto della propria build. Queste due versioni XT rappresentano proprio un piccolo aggiornamento dei chip che già conosciamo, senza particolari innovazioni. Saranno disponibili da luglio 2024, trovate nelle immagini della galleria in basso tutte le specifiche complete.