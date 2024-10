Il nuovo Re del Gaming arriverà in anticipo, AMD ha svelato la data ufficiale

Il nuovo processore Ryzen X3D, specializzato per il gaming ad altissime prestazioni, arriverà ben prima del CES 2025. Una buona notizia per i PC gamer!

Pensavamo di dover aspettare almeno l'anno prossimo, invece a breve saranno già tra noi. Stiamo parlando dei nuovi AMD Ryzen 9000 X3D, quelli che possono essere definiti come "processori da gaming" e che arriveranno ben prima del previsto. L'azienda americana ha annunciato che il lancio ufficiale sarà il prossimo 7 novembre. Un caso più unico che raro di un prodotto che non solo non viene ritardato, ma addirittura anticipato rispetto alle aspettative!

Cosa aspettarsi dai Ryzen X3D

Al momento, abbiamo pochissime informazioni certe su come saranno fatti i nuovi chip AMD Ryzen 9000 X3D. Anzi, a dire il vero, dovremmo parlare al singolare, visto che la stessa AMD nel suo teaser parla di un solo processore.

Il nuovo Ryzen X3D sarà sicuramente basato sulle stesse tecnologie viste sui modelli Ryzen 9000X (senza 3D), come ad esempio il Ryzen 9 9950X. A seguire ecco un breve elenco delle caratteristiche confermate. Piattaforma AM5

Architettura Zen 5 per i core

per i core Supporto DDR5

Supporto PCIe 5.0 Oltre a questo ci dovrebbe appunto essere la tecnologia esclusiva dei modelli X3D, vale a dire la 3D V-Cache vista per la prima volta oltre due anni fa sul Ryzen 7 5800X3D. Nell'immagine teaser (che abbiamo messo in copertina dell'articolo), AMD scrive a caratteri cubitali "X3D reimagined", dunque è molto probabile che ci saranno novità proprio per questo tipo di tecnologia. Ricordiamo che, proprio grazie alla 3D V-Cache, i processori AMD Ryzen X3D si sono guadagnati il primato assoluto per il gaming, battendo la concorrenza non solo dei Ryzen X ma anche dei chip Intel. Un possibile miglioramento di questo elemento, aggiunto anche ai passi in avanti fatti con la serie Ryzen 9000 standard, fa aumentare di gran lunga le aspettative per questi nuovi processori.

Mossa furba per battere Intel

La mossa di anticipare l'uscita del nuovo Ryzen X3D è probabilmente legata all'imminente arrivo dei processori Intel Core Ultra 200S, già lanciati qualche giorno fa. A breve arriverà la nostra recensione di uno dei nuovi chip Intel, dunque manca davvero poco. Le prestazioni gaming di Intel Core Ultra 9 285K sembrano poter mettere in crisi il primato di AMD, che ha pensato di rilanciare subito con un modello X3D di nuova generazione.

Un eccesso di prudenza? Forse sì, visto che la serie Ryzen 7000X3D si comporta ancora più che degnamente in termini di prestazioni gaming. In particolare, il celebratissimo Ryzen 7 7800X3D dovrebbe comunque rimanere il re del gaming, anche dopo l'arrivo dei nuovi Intel Core Ultra 200S. Tutti i rumor degli ultimi mesi riportavano gennaio 2025 come possibile data per il lancio dei nuovi X3D. L'anno scorso, infatti, erano stati presentati al CES, quindi ci si poteva aspettare un periodo simile anche per la nuova generazione. Invece siamo rimasti sorpresi. Se le performance del nuovo Ryzen 9000X3D – e degli eventuali altri modelli in arrivo nei prossimi mesi – saranno ben più alte del 7800X3D, di sicuro non ci sarà da lamentarsi. Stavolta, però, ci aspettiamo che AMD abbia dato davvero un bel distacco rispetto alla generazione precedente, con un aumento di prestazioni più alto rispetto a quanto successo tra Ryzen 7000 e 9000. L'appuntamento è dunque fissato al 7 novembre 2024, giorno in cui scopriremo tutto sul nuovo chip Ryzen 9000X3D.

