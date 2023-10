Analogue a lavoro sulla rivisitazione in chiave moderna della Nintendo 64

Analogue, un'azienda nota soprattutto per reinterpretare in chiave moderna l'hardware vintage, sta realizzando Analogue 3D, una rivisitazione dell'iconica Nintendo 64, che sarà compatibile con le cartucce della console nipponica e che soprattutto supporterà la grafica 4K. Inoltre, l'azienda ha aggiunto che il dispositivo includerà anche la "Modalità di visualizzazione originali dedicate ai puristi della console", oltre al supporto Bluetooth ed a quattro porte per altrettanti controller.

Altri dettagli su Analogue 3D non sono stati resi noti, a partire dal prezzo di vendita, mentre l'uscita sul mercato dovrebbe avvenire nel corso del 2024. Un altro dettaglio, poi, è trapelato sul sito ufficiale, dove in un'immagine si intravede il controller wireless 8bitDo, che verrà lanciato insieme alla console. In attesa di ulteriori comunicazioni, ricordiamo che Analogue ha una lunga storia nella riproduzione di console come ad esempio NES, SNES e Sega Genesis.