Avete ancora tempo per attivare la modalità Bluetooth sul controller di Google Stadia

L'azienda di Mountain View, dopo aver garantito i rimborsi per gli utenti del servizio, aveva anche introdotto la possibilità di utilizzare il controller Stadia in modalità wireless tramite l'attivazione del Bluetooth ( qui spieghiamo come fare). Il Bluetooth infatti non è abilitato di default sul dispositivo e questo obbligava i possessori a dover utilizzare un cavo per giocare su piattaforme diverse da Stadia (come smartphone e PC). Gli utenti avevano la possibilità di attivare la modalità wireless fino al 31 dicembre del 2023 ma Google ha deciso di rimandare all'anno prossimo il termine ultimo per utilizzare il tool online.

Come riportato sul sito, avrete tempo fino al 31 dicembre 2024 per attivare la connessione Bluetooth sul controller Stadia. In seguito, scegliendo di non attivare la modalità wireless, sarà possibile utilizzare il proprio dispositivo solo come controller USB cablato.

Questa decisione da parte di Google permette a tutti gli (ormai ex) utenti di Stadia di ''addolcire'' la delusione per la chiusura del servizio, ottenendo un buon dispositivo non più limitato dalle scelte iniziali. Qualora foste interessati all'argomento ''controller'', vi invitiamo a dare uno sguardo alle nostre recensioni in merito.