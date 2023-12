Questa nuova funzione di Android farà felici gli amanti del multitasking

Grazie a schermi di dimensioni sempre maggiori, sono sempre più gli utenti che utilizzano due app in contemporanea sugli smartphone, magari non solo per esigenze lavorative, ma anche semplicemente per messaggiarsi con gli amici e commentare in diretta il feed di TikTok (a proposito, sapete come usare gli sticker sul popolare social?).

Android lo consente da tempo, ma come fare per salvare la coppia di app preferita, in modo da non doverle aprire ogni volta? Su un telefono Samsung c'è la funzione App Pair, ma una soluzione nativa non è ancora stata implementata. Almeno fino ad Android 14.

Nell'ultima beta di Android 14 QPR2 infatti, i ragazzi di Android Police sono riusciti ad attivare il salvataggio di una coppia di app da poter visualizzare appaiate con il semplice tocco di un collegamento.

La funzione, chiamata anche su Android App Pair, non è in realtà una novità, in quanto da Android 12 il sistema ricorda le coppie di app impostate dagli utenti.

Solo che non consentiva di salvarle. Poi nella seconda beta di Android 14, rilasciata all'inizio di quest'anno, era apparso (attivato da codice) un pulsante che permetteva di salvare le coppie di app, ma non funzionava ancora.

Adesso con l'ultima QPR2 Beta 2 di Android 14, la funzione App Pair sembra finalmente funzionare. Dopo aver attivato manualmente il flag che controlla la funzione, il noto Mishaal Rahman l'ha abilitata e condiviso gli screenshot.

Quello che si deve fare è avviare una coppia di app in modalità schermo diviso, poi entrare nella panoramica delle app recenti. A questo punto bisogna premere a lungo una delle icone di una delle due app, e apparirà il pulsante che consente di salvarle, Salva coppia di app (immagine sotto a sinistra).

Questo consente di aggiungere un collegamento alla schermata iniziale (immagine sotto a destra) che mostra la coppia salvata, e anche se il testo dell'icona è tagliato si può capire benissimo quali siano le due app che avvierete al tocco.