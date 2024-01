Android 14 su Galaxy S9 e Note 9: non è un miracolo, è la NobleROM Calabria

Nel panorama Android, Samsung è tra i produttori che aggiornano maggiormente e con maggiore rapidità i propri dispositivi. In ogni caso, anche per i modelli Samsung dopo un certo tempo gli aggiornamenti vengono interrotti . L'utente Android però ha una soluzione in più rispetto a chi usa iPhone . Parliamo del modding .

Il modding permette di installare sul proprio smartphone delle versioni del sistema operativo personalizzate, non dipendenti dal produttore, e pertanto indipendenti anche dal tempo di supporto ufficiale. E allora può accadere che un Galaxy S9 o un Note 9, lanciati nel 2018, possano ricevere Android 14 con la One UI 6.

Questo è effettivamente possibile grazie al lavoro di uno sviluppatore italiano, AlexisXDA, che da tempo si dedica allo sviluppo della NobleROM. Si tratta di una custom ROM dedicata a specifici modelli di Samsung, che consiste in un porting personalizzato della One UI 6.

Con l'anno nuovo è stata rilasciata la NobleROM Calabria 4.0, basata su Android 14 e One UI 6. La ROM è compatibile con Galaxy S9, S9+ e Note 9.

La nuova versione include tutte le principali novità della One UI 6 stock, comprese le app di sistema Samsung come Always On Display, Galleria, Messaggi, My Files, Game Launcher, Smart Capture, Tastiera e Routines. Vi sono alcuni bug che però non pregiudicano l'utilizzo quotidiano, e che potrebbero essere risolti in breve con futuri aggiornamenti. Li trovate a questo link.

Il successo della NobleROM è confermato dal particolare seguito che sta avendo su XDA, dove sono ormai tanti gli utenti attivi che testimoniano la buona esperienza con la custom ROM. Potete trovare tutti i dettagli e i link per l'installazione al thread sul forum XDA.