Il futuro prossimo di Android 14: ecco le novità con i futuri Feature Drop

Android 14 lo conosciamo da ormai qualche mese anche in versione stabile, visto che è arrivato non solo sui Pixel ma anche su alcuni smartphone top di gamma nel panorama Android. Quello che ancora non conosciamo, almeno se parliamo di chi ha la stabile, sono le prossime novità che arriveranno con i nuovi Feature Drop.

Gli aggiornamenti definiti Feature Drop sono quegli update trimestrali che Google rilascia per Android. Non si tratta di aggiornamenti di sicurezza, ma di aggiornamenti che introducono nuove funzionalità di rilievo sul robottino verde. Google offre un programma beta dedicato anche al testing delle novità introdotte con i Feature Drop. Parliamo delle beta QPR.

E proprio grazie alle beta QPR abbiamo già modo di vedere quali saranno le novità che verranno introdotte con i prossimi Feature Drop. Ecco un ricco elenco dettagliato: