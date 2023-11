Android 14 espanderà le potenzialità dei pieghevoli: ecco come

Con Android 14 infatti Google ha introdotto la libreria Jetpack WindowManager. Il nome non è particolarmente evocativo, ma si tratta di una libreria che permetterà di eseguire su entrambi gli schermi dei pieghevoli le app Android. Questo si rivelerà un cambiamento tangibile nell'utilizzo quotidiano degli smartphone pieghevoli.

Un esempio di questa funzionalità lo abbiamo con la modalità Interprete che Google ha mostrato in anteprima su Pixel Fold. Questa funzionalità non era presente al lancio del dispositivo, proprio perché non era ancora stato rilasciato Android 14 in versione stabile. Dopo il suo rilascio infatti è stata introdotta subito su Pixel Fold.

Questa nuova libreria prevede la possibilità di ricevere informazioni dallo stato e dall'angolazione di apertura della cerniera sugli smartphone pieghevoli, in modo da comunicare al sistema se avviare o meno l'esecuzione su entrambi i display dell'app o delle app aperte.

Sicuramente si tratta di una novità che incrementerà la produttività sui pieghevoli, gli screenshot che trovate in galleria mostrano alcuni test effettuati su pieghevoli come Pixel Fold e Galaxy Z Fold 5, sui quali è stato possibile eseguire un'app su entrambi gli schermi con contenuti diversi dopo averli aggiornati ad Android 14.