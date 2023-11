Android 14 QPR2 Beta 1 approda sui Pixel: ecco tutte le novità

Parliamo di beta perché proprio nelle ultime ore Google ha rilasciato un importante aggiornamento software per coloro che hanno aderito alla beta QPR. Si tratta infatti del rilascio della QPR2 Beta 1 di Android 14 , la seconda release degli aggiornamenti trimestrali di Android, all'interno della quale troviamo novità software che arriveranno sulla stabile solo tra qualche settimana.

Google continua sulla strada dello sviluppo software del suo Android 14 , dopo aver rilasciato la prima stabile qualche settimana fa. In parallelo infatti sappiamo che Google sta testando la QPR Beta di Android 14, riservata a coloro che possiedono uno dei suoi smartphone Pixel .

Oltre a queste novità introdotte, arrivano anche dei bugfix relativi a problemi che si verificavano con la QPR Beta precedente:

Risolto il problema che causava l'arresto anomalo del gestore pacchetti durante l'installazione di alcune app.

Risolto il problema che a volte impediva agli utenti di inviare feedback utilizzando l'app Android Beta Feedback.

Risolto il problema che a volte impediva a un dispositivo di connettersi a una rete 5G quando era disponibile.

L'aggiornamento che abbiamo appena descritto corrisponde alla build AP11.231020.013.A1 e ha un peso di circa 470 MB per coloro che hanno installato la beta precedente.

L'update è attualmente in fase di distribuzione via OTA a livello globale a tutti coloro che hanno aderito alla beta QPR di Android 14 (vi ricordiamo come entrare nel programma beta di Android). I dispositivi compatibili sono Pixel 5a e tutti i modelli successivi.