Android 14 QPR2 Beta 2: nuova condivisione del Wi-Fi, più Material You e non solo

Google non si ferma e rilascia un nuovo aggiornamento per Android 14. Stavolta si tratta del programma beta di Android 14, quello rivolto ai suoi Pixel e che permette di provare in anteprima le funzionalità che poi vengono rilasciate per tutti con i Feature Drop trimestrali.

Il nuovo aggiornamento corrisponde esattamente alla Beta 2 di Android 14 QPR2, ovvero l'aggiornamento che arriverà per tutti in versione stabile a partire da marzo 2024. Le novità sono diverse, andiamo a vederle insieme: