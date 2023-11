Android 14 ha perso una funzionalità smart per le notifiche, ve ne siete accorti?

Android 14 è ormai arrivato da qualche mese in veste stabile. Il suo debutto è avvenuto, come al solito, prima sui Pixel di Google e ultimamente anche sui Galaxy di Samsung .

Con Android 14 infatti non è più disponibile la consultazione delle notifiche associate alle specifiche app tramite la pressione prolungata della loro icona. Fino ad Android 13 infatti era possibile leggere le notifiche in sospeso da ogni specifica app tramite la pressione prolungata sulla sua icona.

Qualche utente se ne è accorto subito e ha chiesto a Google se la rimozione della funzionalità fosse un problema momentaneo, e se tra i piani vi fosse una sua futura reintroduzione. Google però ha confermato che la rimozione è stata volontaria e che la funzione non tornerà.

Non sono state fornite particolari ragioni per la rimozione della funzionalità di accesso rapido alle notifiche tramite gesture sulle icone delle app, ma immaginiamo che Google si sia basata sulle statistiche di utilizzo per decidere le sue sorti.

Dunque, possiamo aspettarci che la funzionalità non tornerà con i prossimi aggiornamenti di Android, ma ovviamente rimane la possibilità di accedere alle funzioni rapide associate a ogni app tramite la pressione prolungata sulla loro icona.