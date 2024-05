Su Android 14 c'è una scorciatoia per il multitasking su tablet: come usarla

Alcuni di questi sono gli aggiornamenti per chi utilizza i tablet Android con la tastiera, un'attenzione da parte di Google che lascia presagire il lancio di tastiera e stylus per il suo dispositivo. Già a gennaio abbiamo riportato diverse novità, e ora una scoperta in Android 14 , per quanto piccola, risulterà particolarmente apprezzata dai ninja del multitasking: la scorciatoia Alt + Tab .

Sono diversi gli esempi di come Google stia cercando non solo di migliorare l'esperienza di Android con i dispositivi di grandi dimensioni , culminate con il lancio di Pixel Tablet (a proposito, avete visto la nostra recensione ?), ma anche di renderli veri e propri strumenti di lavoro (scoprite come creare cartelle su smartphone e tablet Android ).

Cosa faceva prima la scorciatoia Alt + Tab

Premendo invece Alt + Tab in rapida sequenza, non si passava all'app utilizzata più di recente, ma si sarebbe vista brevemente la schermata delle app recenti per poi tornare all'app attuale.

Cosa succede in Android 14

In quanti l'hanno notata?

Stranamente, Google non ha annunciato questa caratteristica di Android 14 e nessuno ne ha mai parlato. Come mai? Forse perché sono in pochi a utilizzare i tablet collegati a una tastiera?

Sono molti i tablet Android che la offrono, almeno come optional, e come abbiamo anticipato Google stessa starebbe per lanciare l'accessorio per il suo Pixel Tablet.

Nondimeno, la notizia era passata sotto ai radar e solo lo sviluppatore Huy Minh l'ha notata per la prima volta testando una ROM personalizzata basata su Android 14 QPR2 per Raspberry Pi 5, per poi riscontrarne la presenza anche in Android 14 QPR1.

Scavando più in profondità, Mishaal Rahman ha potuto confermare che la funzione è presente anche nella build iniziale di Android 14, solo che non è mai stato riportato. Magari qualcuno che utilizza i tablet Android con tastiera lo sapeva da tempo, ma per tutti gli altri, è sicuramente un motivo in più per usarli anche per lavoro.