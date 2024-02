Android 14 sugli smartphone OPPO: arrivano ottime notizie

Arrivano delle liete notizie per tutti coloro che hanno uno smartphone OPPO (ecco invece la raccolta dei migliori smartphone in tutto il panorama Android) e sono impazienti di provare Android 14. La nuova versione del robottino verde è arrivata in versione stabile lo scorso autunno, ma ancora non tutti i produttori hanno aggiornato ufficialmente i propri smartphone, soprattutto se parliamo di modelli non top di gamma. OPPO si sta portando avanti.

Il produttore cinese ha pubblicato sul suo forum ufficiale le tempistiche dettagliate di quanto arriverà il major update ad Android 14 in versione stabile per tutti i suoi modelli supportati. Quindi non parliamo solo di top di gamma, ma anche di modelli di fascia media e medio-alta. L'immagine che trovate qui sotto è riassuntiva di tutto: da quanto riferito da OPPO capiamo che il rollout per tutti i dispositivi supportati è già partito. Ecco l'elenco degli smartphone che stanno ricevendo, o dovrebbero ricevere a breve, Android 14 con la ColorOS 14: OPPO Find N3, N3 Flip

OPPO Find N2 Flip

OPPO Find X5, X5 Pro

OPPO Find X3 Pro

OPPO Reno 10 Pro+, Reno 10 Pro, Reno 10

OPPO Reno 8 Pro, Reno 8 5G, Reno 8, Reno 8T 5G

OPPO Reno 7

OPPO F23 5G, F21 Pro

OPPO K10 5G

OPPO A98 5G, A78, A77 5G, A77s, A77, A57