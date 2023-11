Android 14 stabile arriva su OnePlus 10 Pro: tutti i dettagli dell'aggiornamento

In queste ore è infatti in via di distribuzione l'aggiornamento stabile a OxygenOS 14 basata su Android 14 , che oltre alle novità del nuovo sistema operativo del robottino verde introduce le funzioni già viste poche settimane fa su OnePlus 11 .

L'aggiornamento, in via di distribuzione da ieri per gli iscritti al programma beta in India, è identificato con il numero di versione NE2211_14.0.0.202(EX01) e richiede un download di circa 790 MB.

Al momento non sappiamo quando potrà arrivare anche agli utenti non iscritti alla beta e di altre regioni, e tenete presente che molto probabilmente le dimensioni del pacchetto in questo caso potrebbero essere maggiori.

Se volete controllare la presenza dell'aggiornamento e per ogni curiosità relativa alla procedura, vi segnaliamo la nostra guida su come aggiornare un telefono OnePlus.