Android 14 stabile arriva su OnePlus 11: ecco le novità più importanti

Parliamo di OnePlus 11 , l'attuale top di gamma dell'azienda cinese, il quale ha appena ricevuto l'aggiornamento ad Android 14 in versione stabile . Questa fa seguito alla beta rilasciata da OnePlus qualche mese fa.

Android 14 è l'ultima generazione del sistema operativo che anima milioni di smartphone e tablet nel mondo. Questa è arrivata sui Pixel da qualche settimana, e successivamente anche su Galaxy S23. Ora anche per gli utenti OnePlus l'attesa è finita.

Si tratta di un major update, notoriamente caratterizzato da consistenti novità. Andiamo a vederle insieme:

Arriva Fluid Cloud, una nuova modalità che permette di aggiungere moduli (probabilmente alla schermata home) per visualizzare in maniera rapida diverse informazioni.

Supporto multidispositivo di Fluid Cloud in modo da controllare lo stato di connessione e carica di tutti i dispositivi associati allo stesso account.

Arriva File Dock, sulla quale è possibile trascinare per trasferire contenuti tra app e dispositivi.

Arriva Content Extraction, una funzionalità in grado di riconoscere ed estrarre testo e immagini dallo schermo con un solo tocco.

Arriva Smart Cutout, una funzione che può separare più soggetti in una foto dallo sfondo per la copia o la condivisione.

Migliorata la gestione delle autorizzazioni relative a foto e video per un accesso più sicuro da parte delle app.

Aggiornata l'interfaccia grafica con Aquamorphic Design. In questo senso sono state aggiunte nuove suonerie e nuove animazioni.

Nuova schermata per Always On che mostra le emissioni di carbonio risparmiate camminando invece che guidando in auto.

L'aggiornamento che abbiamo appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA solo per il mercato indiano al momento.

Ci aspettiamo che il major update arrivi anche per gli utenti europei entro i prossimi giorni.

Vi ricordiamo che arriverà automaticamente solo a coloro che hanno la OxygenOS 13 stabile. Chi invece ha la beta della OxygenOS 14 dovrà procedere con l'aggiornamento manuale per avere la stabile.