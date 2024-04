Leggere a letto con lo smartphone non fa bene agli occhi: ecco la soluzione di Android 15

Ecco quindi che in Android 15 potrebbe arrivare una funzione che riduce ulteriormente la luminosità del telefono: andiamo a scoprire questa novità, scoperta da Mishaal Rahman e chiamata "even dimmer" (ancora più attenuato, tradotto in italiano).

Molti di noi usano il telefono a letto prima di andare a dormire, ma non è un'operazione sana per i nostri occhi . Certo, grazie al sensore di luminosità e al filtro luce blu il dispositivo riduce l'affaticamento della vista, ma potrebbe non essere sufficiente (sapete come evitare di affaticare la vista mentre si lavora al PC ?).

Luminosità adattativa e altre funzioni già presenti in Android

I problemi di questo approccio sono due: uno bisogna attivarla manualmente, e due bisogna disattivarla manualmente, una volta che non ci si trova più al buio. Questo perché lo strumento non tiene conto del sensore di luce ambientale .

La luminosità adattiva non è una novità in Android. Grazie al sensore di luce ambientale, il telefono è in grado di regolare automaticamente il livello di luminosità dello schermo in base al livello di luce ambientale.

Android 15 abbasserà la luminosità da solo

La nuova funzione "even dimmer" (che potremmo tradurre con Ancora più attenuato) di Android 15 è probabilmente pensata per essere mantenuta attiva piuttosto che attivata secondo necessità.

Come funziona Even dimmer

Mishaal Rahman ne ha scoperto qualche accenno nella prima Beta di Android 15 e afferma che apparirà nelle Impostazioni del telefono, ma non sotto la voce Accessibilità, quanto in Display, sotto l'impostazione Luminosità adattiva. Qui ci sarà un nuovo pulsante per consentire allo schermo di "attenuarsi più del solito".

<string name="even_dimmer_display_summary">Allow device to go dimmer than usual</string> <string name="even_dimmer_display_title">Even dimmer</string>

Rahman ha trovato riferimenti alla funzione anche in AOSP, dove la descrizione del flag che controlla questa funzione dice che è "per estendere la luminosità al di sotto [della] gamma tradizionale".

Secondo Rahman, la funzione consentirà di abbassare la luminosità in condizioni di luce molto bassa senza dover attivare manualmente la funzione Attenuazione extra.

Even dimmer infatti terrebbe conto dell'illuminazione ambientale, che è una funzionalità di cui "extra dim" non è capace in questo momento.

Tuttavia, poiché la funzione non è ancora disponibile in Android 15 Beta 1, Rahman non ha la certezza che funzionerà così o se sarà effettivamente implementata in Android 15, ma tutto lascia supporre di sì. In ogni caso, ne avremo la conferma quando usciranno le prossime versioni del sistema operativo di Google.