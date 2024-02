Con Android 15 diremo addio ai problemi di spazio esaurito!

A inizio 2022 Google annunciava la funzione di archiviazione automatica del Play Store, che permette di risparmiare spazio archiviando (per l'appunto) automaticamente le app utilizzate raramente, qualora lo spazio di memoria sia in esaurimento. Peccato che finora questa funzione abbia avuto dei grossi limiti: intanto è automatica, cioè l'utente non può in alcun modo forzarla a piacimento né scegliere su quali app debba agire, inoltre è limitata alle app installare dal Play Store, quindi tutte le altre sono escluse. Per fortuna però le cose potrebbero cambiare con Android 15.

Come scoperto da Mishaal Rahman, nel codice delle QPR di Android 14 ci sono chiari riferimenti alla possibilità che l'archiviazione possa essere attivata a piacimento dell'utente, su qualsiasi app presente sul dispositivo, direttamente nella pagina di informazioni di ciascuna app. Mishaal è riuscito anche ad attivarla, almeno in parte perché comunque ancora incompleta, dandoci così modo di vederla in azione.

Considerando la particolarità della funzione, che richiede comunque un intervento da parte degli sviluppatori, è improbabile che questa arrivi con Android 14, per questo è più probabile che dovremo attendere la prossima major release del sistema operativo.