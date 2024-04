I Pixel festeggiano Android 15 Beta 1: tutte le novità e come provarle

Arriva una nuova sezione per la sicurezza della rete mobile all'interno della sezione generale di Sicurezza su Android 15. Questa include l'opzione per ricevere notifiche sulla sicurezza della rete, e quella per richiedere la crittografia della rete mobile in ogni momento. Quest'ultima, se abilitata, potrebbe causare dei rallentamenti proprio nell'accesso alla rete.

Proprio come da programma, nel mese di aprile Google rilascia ufficialmente la prima beta pubblica di Android 15 . A festeggiare per il momento sono i possessori dei Pixel compatibili .

Nuova sezione Privacy per il Wi-Fi

Aggiornamenti grafici per le impostazioni

Widget del meteo

Impostazioni predefinita di app e pagamenti

Arrivano nuove sezioni all'interno delle impostazioni di Android per la scelta delle app predefinite e per la scelta del servizio predefinito di pagamento . Qui sotto avete un esempio grafico delle interfacce. Queste le trovate all'interno della sezione App predefinite delle impostazioni di Android 15.

Bug noti

Come installare Android 15 Beta 1

La prima beta pubblica di Android 15 è ufficialmente disponibile per Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8 e Pixel 8 Pro.

La stessa è disponibile anche tramite l'emulatore Android.

L'installazione può avvenire accettando la notifica di aggiornamento che verrà proposta automaticamente a coloro che avevano Android 14 QPR3 Beta. Se questi ultimi non volessero proseguire con la beta di Android 15, allora possono ignorare l'aggiornamento, finché non verrà proposto l'aggiornamento alla versione stabile di Android 14, in attesa della prima stabile di Android 15.

Chi invece non ha la beta di Android 14 QPR3, allora può aderire al programma beta di Android 15, per poi ricevere la notifica di aggiornamento via OTA. Per questa procedura potete consultare la nostra guida dettagliata passo per passo.