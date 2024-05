Arriva Android 15 Beta 2.2: nuovi bugfix per i Pixel

Prosegue il cammino di Android 15 verso la stabilità. Nelle ultime ore Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento software per la beta di Android 15, ma non aspettatevi grosse novità.

La build in fase di rilascio corrisponde alla AP21.240305.006. A livello di sicurezza non vi sono novità, visto che le patch di sicurezza Android rimangono aggiornate a maggio 2024, come nelle precedenti due beta. Questi sono gli unici bugfix introdotti:

Risolto il problema che causava la perdita della connettività dati, anche quando il segnale della rete telefonica era forte.

Risolti diversi problemi che impattavano negativamente sulla stabilità e sulle performance di sistema.

Insomma, avrete capito che questo aggiornamento ha l'obiettivo di affinare la Beta 2 di Android 15, quella che, finora, ha riservato le novità più interessanti a livello di sistema.

All'orizzonte non dovrebbero esserci altre rivoluzioni per Android 15 in termini di funzionalità. Quindi non ci aspettiamo altre particolari novità a livello di funzionalità in arrivo con le prossime beta.

L'aggiornamento che abbiamo appena descritto è attualmente in fase di distribuzione via OTA per tutti coloro che hanno installato la precedente Beta 2.1. Se invece siete interessati ad aderire alla beta, e avete un Pixel compatibile, allora potete seguire la nostra guida per iscrivervi alla beta di Android 15.

Vi ricordiamo che per aderire alla beta dovrete avere un Pixel compatibile, ovvero un Pixel 6 o modelli successivi. La beta di Android 15 è stata resa disponibile anche per alcuni modelli di altri produttori, anche se in questo caso la disponibilità al download dipende dai produttori specifici.