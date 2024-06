Arriva Android 15 Beta 2.2, e somiglia sempre più a una versione stabile

Risolti i problemi residui con Private Space, per cui la prima creazione di uno spazio privato su Android 15 causava la scomparsa delle icone delle app introdotte nello spazio privato dalla schermata home.

Risolti i problemi di pagamento NFC con Google Wallet.

Risolti i problemi di apertura del drawer delle app tramite la gesture verso l'alto dalla schermata home.

Risolti i problemi con i pagamenti digitali tramite NFC.

Risolti i problemi di artefatti di tonalità verde registrando video in formato HDR a 10 bit.

Risolti vari problemi minori e generali alla stabilità del sistema e alle performance.

Insomma, si tratta di un nuovo aggiornamento intermedio che apre la strada alla Beta 3 di Android 15, la quale, a meno di sorprese particolari, dovrebbe arrivare proprio nel mese di giugno.

L'aggiornamento che abbiamo appena descritto è attualmente in fase di distribuzione via OTA per tutti coloro che hanno installato la precedente Beta 2.1. Se invece siete interessati ad aderire alla beta, e avete un Pixel compatibile (ovvero un Pixel 6 o modelli successivi, compresi Pixel Fold e Pixel Tablet), allora potete seguire la nostra guida per iscrivervi alla beta di Android 15.

Qui sotto trovate anche i link per scaricare i file OTA e le factory image per poi installare l'aggiornamento manualmente (ecco la guida per aggiornare manualmente i Pixel con file OTA):