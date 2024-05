Valanga di novità con Android 15 Beta 2, anche se non avete un Pixel

E forse proprio per questo con Android 15 Beta 2 arriva la nuova opzione per attivare automaticamente il Bluetooth il giorno successivo alla sua disabilitazione.

Google ha recentemente introdotto per tutti gli utenti Android la nuova rete Trova il mio dispositivo , la quale, in alcuni casi, è in grado di localizzare i telefoni anche se sono spenti.

Android 15 Beta 2 è stata appena rilasciata da Google, e le novità introdotte sono davvero tante. Forse non avevamo mai visto una differenza così marcata tra una beta pubblica e la sua successiva nella storia di Android. Andiamo a vedere insieme tutte le novità con relativi screenshot per mostrarle all'opera.

Torniamo a parlare di novità in casa Google , dopo aver visto quelle presentate con Gemini in occasione del Google I/O 2024. Arriva infatti la nuova beta di Android 15 , con un mare di novità .

La sezione Privacy di Android 15 Beta 2 è stata leggermente aggiornata a livello grafico . Arriva una nuova organizzazione di tutte le voci presenti, proprio come vedete nell'immagine in basso.

Google introduce un aggiornamento grafico per la finestra di autenticazione che Android mostra quando ci si deve far riconoscere tramite impronta digitale. Il nuovo pannello è leggermente più alto del precedente, con lo spazio per l'impronta più grande e l'indicazione dell'app che richiede l'autenticazione.

La novità consiste nel salvataggio della finestra composta dalle due app affiancate , proprio come permette di fare Windows 11 con le sue ultime versioni. Sicuramente una comodità per coloro che lavorano con tante app contemporaneamente.

Per il Pixel Launcher arriva una nuova opzione per non suggerire le app all'interno del drawer, al livello della prima riga. Questa nuova opzione è accessibile tramite la pressione prolungata sull'icona delle app che si intende rimuovere dai suggerimenti.

Installazione e download

L'altra grande di novità di Android 15 Beta 2 riguarda la sua compatibilità.

Questa beta non è riservata ai soli Pixel, ma anche a diversi modelli di altri produttori. Tra questi troviamo i dispositivi di Nothing, OnePlus, Vivo, Realme, OPPO, Xiaomi e Honor. Al momento non è stato indicato esattamente quali modelli potranno aderire alla beta. Non è detto che tutte le novità appena descritte per i Pixel arriveranno anche per gli altri modelli coinvolti.

Vi ricordiamo che questa seconda beta pubblica di Android 15 arriverà via OTA a tutti coloro che hanno installato la prima beta su un Pixel compatibile (ovvero Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8 e Pixel 8 Pro).

Ch invece non ha la beta, allora potrà aderire al programma. Se non sapete come fare, trovate la guida dettagliata su come entrare nel programma beta di Android.