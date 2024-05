Android 15 Beta 2: piccolo miglioramento nella gestione dei widget

Come avevamo già visto la settimana scorsa, la Beta 2 di Android 15 ha introdotto diverse novità tra cui i nuovi suggerimenti nella sezione dei widget (qui la nostra guida su come creare dei widget per Android). I suggerimenti sono posizionati al primo posto nella lista dei widget e vengono mostrati all'interno di un carosello orizzontale (potendo scegliere tra Essenziali, Social e Consigliati per te).

Sempre riguardo la gestione dei widget, l'ultima novità emersa dalla Beta ci introduce ad un nuovo metodo per aggiungerli più rapidamente alla Home. Parliamo del pulsante ''Aggiungi''.