Ecco come Android 15 renderà più semplice vedere testo e icone nelle app

In questi ultimi anni i vari sistemi operativi hanno migliorato le loro funzioni di accessibilità per assicurarsi che qualunque utente possa accedere alle funzioni del dispositivo, e questo vale anche per Android (sapete come bloccare le schede di navigazione in incognito su Android?). Dopo il lancio dell'ultima Beta 2.1 di Android 14 QPR3, Mishaal Rahman ha scoperto che su Android 15 arriverà una nuova opzione che consente di aumentare il contrasto di varie parti di un'app: ecco come funziona.

La nuova sezione "Color contrast" delle impostazioni

Scavando nelle novità dell'ultima beta di Android 14 QPR3, Rahman è riuscito ad attivare una nuova sezione delle impostazioni chiamata "Color contrast". In questa pagina, che si troverà nelle Impostazioni, sotto la voce Accessibilità e nella sezione Colore e movimento, si trovano diverse opzioni. Come potete vedere dall'immagine sotto, si potrà infatti regolare il contrasto di testo, pulsanti e icone per farli risaltare di più nelle app.

Color contrast in Android 15. Fonte: Android Headlines

Gli utenti potranno scegliere tra tre livelli di contrasto per i colori: "predefinito", "medio" o "alto" e attivare "massimizza il contrasto del testo" per "aggiungere uno sfondo nero o bianco attorno al testo per aumentare il contrasto". La pagina include anche l'immagine di un'app che serve da anteprima per vedere come cambierà l'aspetto, tenendo presente "alcune app potrebbero non supportare tutte le impostazioni di contrasto di colore e testo".

Android 14 include già uno strumento per regolare il contrasto

Da tempo Google lavora su un cursore per impostare il "livello di contrasto", che era apparso nelle build di anteprima di Android 14. Lo strumento funziona con le app che utilizzano la libreria di componenti Material di Google per abilitare il tema Material You, e serve per regolare il tono dei colori a seconda dello sfondo. Questo cursore è presente tutt'ora nelle Opzioni sviluppatore di Android.

La nuova sezione "Color contrast" arriverà su Android 15