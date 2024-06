Android 15 porterà un controllo dell'ora inedito sui Galaxy di Samsung

Stando a quanto emerso online nelle ultime ore, Samsung starebbe lavorando a una nuova personalizzazione di Good Lock , e in particolare di un suo modulo utile per la personalizzazione delle gesture .

Good Lock è lo strumento per la personalizzazione dell'interfaccia software che Samsung offre per i suoi dispositivi, anche agli utenti che non possiedono i permessi di root. La novità della quale parliamo è in fase di sviluppo per il modulo RegiStar. Si tratta di un modulo che permette di personalizzare le gesture effettuate sul telefono.

E proprio a proposito di gesture è in arrivo la possibilità di controllare rapidamente l'orario tramite il doppio tocco sulla parte posteriore del telefono. Questo controllo è chiaramente destinato alle situazioni in cui il telefono è in standby, con lo schermo spento.

Si tratta quindi di una novità che avrebbe senso per coloro che non hanno attivo l'Always On sul proprio Galaxy, visto che permette di rianimare lo schermo per mostrare l'orario tramite un doppio tocco sulla cover posteriore.

Sarebbe una funzione inedita, visto il fine di controllo dell'orario, anche se la gesture del doppio tocco posteriore l'abbiamo già vista usata sui Pixel di Google, dove è anche personalizzabile in termini di azioni che può compiere.

La novità che abbiamo visto si aggiungerebbe alle opzioni avviabili con il doppio tocco che RegiStar già offre sui Galaxy di Samsung. Al momento però troviamo opzioni eseguibili esclusivamente con il dispositivo sbloccato. Qui sotto trovate qualche screenshot che mostra l'interfaccia per la configurazione del doppio tocco posteriore con RegiStar.

Stando a quanto appena trapelato online, la novità dovrebbe arrivare ufficialmente con i nuovi Galaxy Z Fold 6 e Flip 6, i nuovi pieghevoli di Samsung che arriveranno a luglio.

Successivamente arriverà anche sugli altri modelli Galaxy che saranno aggiornati alla One UI 7.0 con Android 15.