Quando arriva Android 15: finalmente abbiamo una data

Android 15 lo troviamo anche già integrato nel codice AOSP , mentre la prima versione stabile è stata posticipata da Google , probabilmente per prendersi più tempo per l'ottimizzazione.

Android 15 è la nuova generazione del robottino verde, e abbiamo iniziato a conoscerla lo scorso maggio, quando Google ha iniziato a rilasciare le prime beta pubbliche (ecco come entrare nel programma beta di Android ). Però siamo ancora in attesa della stabile, un'attesa che sta per concludersi. Finalmente apprendiamo quale sarebbe la data di rilascio ufficiale per Android 15 .

Quando arriva ufficialmente Android 15

Come menzionato sopra, da qualche mese ormai abbiamo avuto modo di conoscere Android 15. Questo grazie alle beta pubbliche che sono state rilasciate per i Pixel di Google. Per vederlo in veste ufficiale, ovvero con la prima versione stabile, l'attesa è quasi finita.

Secondo quanto riferito dai recenti rumor emersi online, e come originariamente ipotizzato da Mishaal Rahman, la prima versione stabile di Android 15 verrà rilasciata a partire dal prossimo 15 ottobre.

Tale aggiornamento sarà l'atteso major update per moltissimi utenti, a partire da coloro che hanno un Pixel. La distribuzione infatti partirà ovviamente per coloro che hanno uno degli smartphone di Google ancora supportati dal punto di vista software.

Nel caso di Android 15, l'aggiornamento ufficiale ad Android 15 arriverà per i Pixel 6 e modelli successivi. Anche i nuovissimi Pixel 9 saranno coinvolti nell'aggiornamento, visto che il loro debutto sul mercato, abbastanza insolitamente se guardiamo a tutte le serie precedenti di Pixel, è avvenuto con Android 14, ovvero con la versione del robottino verde lanciata lo scorso anno.

L'aggiornamento verrà distribuito automaticamente via OTA a tutti i Pixel supportati, ma solo a coloro che non hanno aderito alla beta. Se avete la beta e volete aggiornare alla stabile di Android 15, allora dovrete prima effettuare il downgrade. Vi ricordiamo che il downgrade da una beta di Android comporta il reset ai dati di fabbrica del dispositivo.

E chi non ha un Pixel? Per chi non possiede uno degli smartphone di Google che per primi riceveranno la versione stabile di Android 15, l'attesa andrà sicuramente oltre il 15 ottobre. Per quanto riguarda i dispositivi Samsung, ad esempio, abbiamo recentemente appreso che la One UI 7 è stata probabilmente ritardata, al punto che l'azienda non ha nemmeno rilasciato la beta finora.

Vi terremo costantemente aggiornati sui prossimi sviluppi che riguardano il rilascio di Android 15 in versione stabile anche per i modelli degli altri produttori.