Android 15 avrà una diagnostica mai vista prima: salute della batteria, della memoria e non solo

Google ci ha fatto conoscere in anteprima Android 15 con le beta pubbliche rilasciate finora sui Pixel, e in attesa di vedere anche la versione stabile, abbiamo modo di vedere quali saranno le sue novità più interessanti. Tra queste, troviamo un nuovo e avanzato strumento per la diagnostica.

Che Google stesse lavorando in maniera importante verso una diagnostica più potente su Android lo sappiamo da qualche mese, quando abbiamo visto le nuove API che permettono di consultare importante statistiche avanzate sullo stato e sulla salute della batteria. Ora apprendiamo che con Android 15 arriverà importanti ulteriori opzioni per la diagnostica.

Come potete vedere dagli screenshot in galleria, acquisiti da Mishaal Rahman che è riuscito ad abilitare manualmente il nuovo strumento di diagnostica su Android 15, vediamo come le nuove opzioni per l'auto-diagnosi di Android 15 saranno integrate nella sezione Sistema delle impostazioni di sistema.