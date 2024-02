Android 15 fa dietrofront: ecco perché la DP1 è stata ritirata

Nelle ultime ore infatti Google ha fatto sapere di aver temporaneamente disabilitato la possibilità di scaricare i file OTA per installare Android 15 DP1 sui Pixel compatibili, a causa di un bug abbastanza rilevante .

Android 15 ha appena iniziato a camminare sulle sue gambe, con la prima Developer Preview rilasciata la scorsa settimana da Google per i suoi Pixel. Pur trattandosi di una versione molto acerba, non ci aspettavamo dei problemi tali da costringere Google al ritiro .

Ci sarebbero infatti dei problemi con il sideload di Android 15 (in questo articolo abbiamo proprio descritto come installare Android 15 tramite il sideload del file OTA). Tale problema si traduce in un messaggio di errore che impedisce l'avvio del sistema operativo una volta installato, costringendo gli utenti a tornare alla versione precedente di Android tramite factory image.

Si tratterebbe quindi di un problema che riguarda essenzialmente l'installazione di Android 15 DP1 tramite file OTA, e non di un problema che riguarda il sistema operativo in sé.

Infatti, Google consiglia di installare, se proprio necessario, Android 15 DP1 tramite la sua factory image.

Vi ricordiamo che l'installazione tramite factory image è la procedura più complessa, visto che presuppone lo sblocco del bootloader e il reset ai dati di fabbrica del dispositivo.

Fatto sta che questa è attualmente l'unica opzione per testare Android 15 DP1 sui Pixel compatibili. Si tratta di un ritiro temporaneo, pertanto ci aspettiamo che Google stia lavorando per risolvere il problema con il sideload dei file OTA, per poi ripristinare i link di download degli stessi.