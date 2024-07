Android 15 ha un easter egg dell'altro mondo, e potete usarlo come salvaschermo

Finora infatti abbiamo conosciuto una sola tipologia di easter egg per Android 15, quello che mostra il classico simbolo della nuova generazione di Android. Con l'ultima beta pubblica è arrivato un secondo easter egg , sicuramente più interessante.

Android 15 lo conosciamo già abbastanza bene, almeno sui Pixel di Google dove sono arrivate le varie beta pubbliche nel corso degli ultimi mesi. Forse non sapete però che Android 15 ha un easter egg spaziale .

Come usare l'easter egg di Android 15 come salvaschermo

Gli easter egg hanno segnato l'intera storia di Google, compresa quella che ha caratterizzato Android sin dagli albori. Per ogni versione di Android abbiamo visto un easter egg, sempre accessibile da tutti i dispositivi Android. E a volte abbiamo visto qualche easter egg più interattivo della media.

Proprio questo è il caso del nuovo easter egg introdotto con l'ultima beta di Android 15. Landroid è il nome che gli è stato dato, e che dovrebbe rappresentare almeno a grandi linee in cosa consiste questo nuovo easter egg.

Come potete vedere dal video in basso, questo nuovo easter eeg offre la possibilità di comandare una navicella spaziale nel suo viaggio spaziale, con la possibilità di visitare nuovi pianeti e stelle. Nell'interfaccia troviamo anche qualche dato relativo al percorso della navicella che si aggiorna in tempo reale.

Questo easter egg è accessibile a partire dal primo, quello classico che è caratterizzato dal nuovo logo di Android 15 che abbiamo visto sin dalle primissime beta della nuova versione di Android. Tenendo premuto proprio sul logo si percepirà una vibrazione crescente, con un effetto di movimento, finché non apparirà la navicella in movimento.

La parte interessante di questo easter egg, oltre alla sua interattività, consiste nella possibilità di usarlo come salvaschermo. Vediamo come fare: