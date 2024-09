Android 15 complicherà la vita ai ladri: rivendere lo smartphone sarà molto difficile

Google su Android 15 ha lavorato alacremente sulla sicurezza . In tal senso, nella nuova versione del sistema operativo, così come riportato su Android Authority, la compagnia di Big G ha complicato le cose per i possibili ladri : sarà molto difficile, infatti, per loro ripristinare le impostazioni di fabbrica dei dispositivi sottratti illegalmente.

Cosa prevede ora Android anche contro i ladri

Android possiede un meccanismo di sicurezza che lo protegge dal ripristino delle impostazioni di fabbrica (FRP). In particolare, si attiva quando si associa per la prima volta un account Google al dispositivo: dunque, entra in funzione quando si avvia un ripristino delle impostazioni non attendibile (ad esempio tramite la modalità di ripristino).

I presunti ladri, quindi, non potranno procedere all'operazione perché ad un certo punto verrà chiesto di accedere all'account Google principale, ovvero quello che è stato inizialmente associato al dispositivo. Nello specifico, Android memorizza una chiave di sicurezza che sopravvive ai reset di fabbrica.

Anche per questo motivo, nel caso in cui un utente volesse vendere il proprio smartphone, sarà fondamentale rimuovere gli account Google.

Tuttavia, questo sistema nel corso degli anni non si è dimostrato sempre impeccabile. Difatti, nel tempo sono stati progettati diversi modi per aggirare questo meccanismo. Pertanto, per Google si è reso necessario prevedere delle novità.